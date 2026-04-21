Дождь со снегом и гололедица ждут южноуральцев в ночь на 22 апреля

Осадки пройдут преимущественно в северной половине Челябинской области

В среду, 22 апреля, в Челябинской области температура воздуха ожидается около +10°C — в пределах климатической нормы. Осадков почти не будет, лишь на крайнем севере пройдет небольшой дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Столбики термометров опустятся до +1…+3°C. Днем установится облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до +9…+11°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью местами также ожидается небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом. Температура опустится до −2…+3°C. Дневной прогрев составит от +8 до +13°C, в горных районах чуть прохладнее — до +5…+10°C. На большей части территории обойдется без осадков. Утром местами на дорогах вероятна гололедица. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.