Дождь со снегом и гололед прогнозируют в Челябинской области 5 марта

Ночью может похолодать до −15 градусов

Во вторник, 5 марта, в Челябинской области сохранится ветреная, но теплая погода. День будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске предстоящей ночью температура может опуститься до −10 градусов. Днем синоптики обещают до +1 градуса. Утром малооблачно, к вечеру небо затянется. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы будет около −12 градусов, днем потеплеет до +2 градусов. В первой половине дня ясно, во второй облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до трех метров в секунду.

В Миассе днем будет от 0 до −2 градусов. Пасмурно, к вечеру ожидается дождь со снегом. Ветер западный до 4,3 метра в секунду.

В Сатке прогнозируют около −3 градусов. Днем дождь со снегом, вечером пройдет снег. Ветер западный до четырех метров в секунду.

В Троицке будет преимущественно солнечно. Облачность натечет только к вечеру. Столбики термометров могут подняться до +1 градуса.

В целом в регионе предстоящей ночью температура опустится до −5...−10 градусов, при прояснении может похолодать до −15 градусов. Днем поднимется до −3...+2 градусов. Облачно с прояснением, в горах небольшой снег. На дорогах местами гололед. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.