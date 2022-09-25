Дождь со снегом, гололед и шквалистый ветер обещают в Челябинской области

Региональное ГУ МЧС России по региону опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

В понедельник, 26 сентября, в Челябинской области прогнозируют непогоду. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам ливни, дождь со снегом, гололед и штормовой ветер. Температура воздуха заметно опустится.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +4 до +9°C, в горах похолодает до +1°C. Днем температура воздуха составит плюс 2 — 7 градусов Цельсия на севере региона и до +14°C на юге области. Погода будет облачной, пройдут дожди, местами ливни. Временами возможен дождь с мокрым снегом. Также ожидаются гололед и налипание мокрого снега на провода. Ветер северо-восточный, северный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

В Челябинске снег не прогнозируют, но погода будет дождливой. В ночные часы ожидается от +4 до +6°C, днем будет почти так же — плюс 5 — 7 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный, северный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. В ведомстве напомнили о том, что при гололеде и пешеходам, и автомобилистам необходимо быть внимательными и осторожными.

«Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту»,— рекомендовали в региональном ГУ МЧС России.

Автомобилистам напомнили, что все движения на скользкой дороге должны быть плавными. Необходимо удерживать увеличенную дистанцию, не забывать о включении указателей поворотов и вести автомобиль размеренно, избегая резких движений.