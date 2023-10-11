Дождь, снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Осадки пройдут и в Челябинске

Сегодня, 11 октября, в Челябинской области ожидается дождь, в отдельных районах пройдет мокрый снег. День будет ветреным и прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы поднимутся к отметке +2°C, днем температура установится в пределах от +6 до +8°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Челябинской области сегодня также не обойдется без осадков: синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, в горных районах до умеренных. Утром ожидается около +4°C, местами значительно ниже. Днем температурные значения будут колебаться от +3 до +8°C. Ветер преимущественно западного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.