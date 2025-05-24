Дождь с мокрым снегом пройдет в Челябинской области в ночь на 25 мая

Температура может опуститься до -2 градусов

Предстоящей ночью в горных районах Челябинской области может похолодать до −2 градусов. Также синоптики обещают дождь с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометеоцентра.

В целом в регионе в ночные часы будет от 0 до +5 градусов и пройдет небольшой дождь. Днем — облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура поднимется до +10...+15 градусов. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +1 градуса, днем столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Пасмурно, без дождя. Ветер умеренный северного направления.