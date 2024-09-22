Дождь с мокрым снегом пройдет в Челябинской области 23 сентября

Ночью температура может опуститься до -5 градусов

Челябинская область окажется под влиянием арктической воздушной массы уже предстоящей ночью. Местами температура может опустится до −5 градусов, в отдельных районах пройдет дождь с мокрым снегом. Сильный ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до +3 градусов, днем градусники покажут около +10 градусов. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В горных районах Челябинской области может пройти дождь со снегом как в ночные, так и в дневные часы. На остальной территории ожидаются небольшие осадки. Ночная температура составит +1...+6 градусов, местами заморозки до −5 градусов, дневная — от +8 до +13 градусов. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.