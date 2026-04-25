Дождь с мокрым снегом пройдет при сильном ветре в Челябинской области 26 апреля

К началу новой недели влияние атмосферных фронтов в регионе станет менее заметным

В воскресенье, 26 апреля, в Челябинской области будет прохладно и ветрено, в отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди с мокрым снегом.

В Челябинске в ночные часы будет около нуля, днем — до +11 градусов. Пройдет слабый дождь. Ветер будет юго-западным, до 10 метров в секунду.

По области предстоящей ночью в отдельных районах возможны заморозки до −3 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов. Небо будет преимущественно облачным, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 5 — 10 метров в секунду с усилениями до почти штормовых 18 метров в секунду.

В начале предстоящей недели погоду на Южном Урале начнет определять антициклон: температура поднимется, осадки прекратятся.