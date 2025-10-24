Дождь с мокрым снегом при слабом ветре пройдет на Южном Урале 24 октября

Челябинск осадки обойдут стороной

Сегодня, 24 октября, в ряде районов Челябинской области пройдет дождь со снегом. На остальной территории осадков не будет, а температура может подняться до +11°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня тепло и без осадков. Воздух прогреется до +10°C.

В Магнитогорске дождя также не предвидится. Столбики термометров достигнут +8°C. Ветер юго-западный, слабый.

В Златоусте чуть прохладнее — до +5°C. Преимущественно облачно. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Дождь в Аше ожидается только в первой половине дня. Градусники покажут +6°C.

В Бредах дневной прогрев составит +12°C. Облачно с прояснениями.

В Троицке и Карталах будет около +10. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Бакалу достанутся хмурое небо и +4°C.

В целом градусники в регионе покажут плюс 6—11°C. Утром в горных районах не исключается туман. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.