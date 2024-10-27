Дождь с мокрым снегом обещают синоптики в Челябинской области в воскресенье

Температура будет в пределах нормы

Сегодня, 27 октября, в Челябинской области сохранится прохладная погода со слабым ветром. День выдастся пасмурным, в большинстве районов пройдут дожди со снегом, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Дневной прогрев в Челябинске составит около +6°С. Облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь. Ветер неустойчивый до шести метров в секунду.

До +4°С ожидается в Магнитогорске. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ночью возможен слабый снег. Ветер северного направления слабый.

День в Миассе выдастся пасмурным. В городе будет до +3°С. Ветер северо-западный до двух метров в секунду.

В Златоусте отметка на градуснике приблизится к +1°С. Небольшой снег с дождем ожидаются утром и днем. Ветер северо-западного направления слабый.

В Трехгорном погода под копирку.

Температура в Южноуральске поднимется до +4°С. Несмотря на хмурое небо, осадков быть не должно. Ветер северный слабый.

В целом показания термометров в регионе достигнут от +2 до +7°С. Облачно с прояснениями, местами синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер неустойчивый до шести метров в секунду.