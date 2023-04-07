Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Челябинской области

Синоптики обещают существенное понижение температуры по сравнению с предыдущими днями

Сегодня, 7 апреля, в Челябинской области прогнозируют прохладную и ветреную погоду: столбики термометров поднимутся максимум до +7 градусов. В целом в регионе ожидается переменная облачность, утром местами пройдет дождь с мокрым снегом.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около −3°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +2 до +4°C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области утром будет около −2°C, местами ниже, на юге региона синоптики прогнозируют около +2°C. Днем температура поднимется до +2…+7 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный 7—12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. Переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Обещают гололед.