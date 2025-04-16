Дождь с мокрым снегом и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 16 апреля

Смешанные осадки пройдут лишь в горах

Сегодня, 16 апреля, погода в Челябинской области начнет меняться: ветер усилится, местами пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Существенного понижения температуры не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается около 14°C тепла. Может пройти слабый дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +16°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер преимущественно западного направления, до 11 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до +14°C. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер западный, 9 метров в секунду.

Воздух в Троицке прогреется до +17°C. Облачно с прояснениями. Ветер западного направления, 11 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте и Трехгорном зафиксируются на +11°C. Небольшой дождь. Ветер западный, около 8 метров в секунду.

Жителям Сатки достанется дождь со снегом. Температура поднимется до +10°C. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

В Бакале будет около +9°C. Небольшой дождь. Ветер западный, до 9 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +10 до +15°C, в южных районах дневной прогрев составит +18°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В горах синоптики обещают умеренные дожди, временами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.