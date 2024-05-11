Дождь с мокрым снегом и штормовой ветер обещают жителям Челябинской области 11 мая

Осадки пройдут преимущественно в горных районах региона

В субботу, 11 мая, в Челябинской области ожидается ветреная погода. В целом в регионе будет облачно с прояснениями, местами может пройти дождь со снегом, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Этим утром столбики термометров в Челябинске приблизятся к +1°C, днем воздух прогреется до +13°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске поднимется до +11...+13 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до девяти метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +12°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер юго-западный до семи метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте достигнет +8...+10 градусов. Облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно юго-западный до семи метров в секунду.

Показания термометров в Верхнем Уфалее приблизятся к +9...+10 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный до семи метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +3°C, местами ниже. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +10 до +15°C. Переменная облачность, в горах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно юго-западного направления от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать 16—21 метров в секунду.