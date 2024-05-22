Дождь с мокрым снегом и ночные заморозки прогнозируют в Челябинской области 23 мая

Днем будет максимум +15 градусов

В четверг, 23 мая, в Челябинской области будет прохладно и ветрено. Ночью в отдельных районах возможны заморозки, дождь со снегом и грозы. Днем местами пройдет слабый дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью в Челябинске температура воздуха составит около +3°C, днем на порядок выше — до +13°C. Облачно с прояснением, возможен слабый дождь. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров покажут около +14°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северного направления до 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе достигнет +9…+11 градусов. Облачно с прояснениями, дождь не предвидится. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В Сатке также будет облачная погода с прояснениями, ближе к вечеру облаков станет меньше. В городе потеплеет до +8…+10 градусов. Ветер преимущественно северо-западного направления до 4 метров в секунду.

Жителям Южноуральска синоптики обещают до +9…+12 градусов Цельсия и облачную погоду с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду.

В целом ночная температура в регионе будет варьироваться в пределах от +2 до +7°C, в горах и низинах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°C. Местами пройдут небольшие дожди, в горах — с мокрым снегом. В южных районах прогремят грозы. Днем показания термометров приблизятся к +10…+15 градусам Цельсия. Облачно с прояснениями, в отдельных районах сохранятся осадки в виде небольшого дождя. Ветер преимущественно северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.