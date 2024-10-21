Дождь с мокрым снегом, гололед и туман прогнозируют в Челябинской области 22 октября

На большей части территории днем будет около +5°C

Североатлантический циклон уже начинает влиять на погоду в Челябинской области. Так, в ночь на вторник, 22 октября, температура местами опустится до −7°C и пройдет снег с дождем. Днем максимум будет +9°C. Местами сохранятся осадки. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха этой ночью вплотную приблизится к нулю градусов. Днем отметка на градуснике поднимется до +6°C. Облачно с прояснением, осадков быть не должно. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью в горных районах пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Столбики термометров установятся в пределах от −4 до +1°C, в низинах опустится до −7°C. Днем воздух прогреется от +4 до +9°C. Облачно с прояснением, в горах сохранятся осадки в виде небольшого дождя. Утром гололед. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.