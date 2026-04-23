Сегодня, 23 апреля, день в Челябинской области выдастся ненастным: синоптики прогнозируют сильный ветер и умеренные дожди. Температура воздуха в ряде округов поднимется чуть выше +10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидается 13°C выше нуля. День выдастся дождливым. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
В Магнитогорске осадки должны прекратиться во второй половине дня. Потеплеет до +11°C.
В Златоусте и Сатке зарядит дождь. Температура поднимется до +10°C. Ночью возможны смешанные осадки.
В Верхнеуральске — те же +10°C, дождь и сильный ветер.
В Троицке и Еманжелинске сегодня 14°C тепла и дождь.
В Бакале будет прохладнее — около +8°C. Небольшие осадки, ночью смешанные.
В целом температурный фон в регионе составит от +9 до +14°C. Облачно с прояснениями, дождь, локально умеренный. Ветер может усиливаться до 18 метров в секунду.