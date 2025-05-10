Дождь и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 11 мая

В разных районах сохранится контрастная погода

Воскресенье, 11 мая, в Челябинской области выдастся дождливым. На юге сохранится теплая погода до +20 градусов и выше, на остальной территории будет холоднее. Ветер ожидается слабым, но порывистым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночью без осадков и около +4...+6 градусов. Днем пройдет дождь, может прогреметь гроза. Температура воздуха поднимется до +14...+16 градусов. Северо-восточный ветер сменится южным и будет несильным — от 3 до 8 метров в секунду. Возможны порывы до 12 метров в секунду.

По области ночью синоптики прогнозируют небольшие дожди и туманы, температура воздуха будет варьироваться в пределах от +1 до +9 градусов. Днем — дожди, возможны грозы. На юге может потеплеть до +22 градусов, на остальной территории — от 12 до 17 градусов тепла. Ветер преимущественно слабый с порывами южного направления.