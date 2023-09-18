Дождь и небольшое понижение температуры прогнозируют в Челябинске 19 сентября

В отдельных районах области также ожидаются осадки

Во вторник, 19 сентября, в некоторых городах Челябинской области, в том числе в Челябинске, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет чуть ниже, чем в предыдущие дни. Ветер в регионе усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет +7...+9 градусов. Без осадков. Днем столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +15...+17 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В Златоусте во вторник ожидается всего около +12 градусов. Утром облачно с прояснениями, днем начнется дождь, который закончится к ночи. Ветер также западного направления до 4 метров в секунду.

В Верхнеуральске прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха поднимется максимум до +18 градусов.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет +4...+9 градусов, в низинах похолодает до +1 градуса. Днем потеплеет до +17...+22 градусов, в горах будет около +14 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туманы. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.