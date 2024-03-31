Дождь и гололед прогнозируют в Челябинской области 31 марта

Синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 31 марта, в Челябинской области будет дождливо и ветрено. В отдельных районах региона осадки ожидаются обильными. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня потеплеет до +6 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный до 6,3 метра в секунду.

В Златоусте ветер будет слабее, а осадки, наоборот, более сильными: синоптики обещают ливни. К вечеру пройдет дождь со снегом. Градусник покажет до +4 градусов.

Дождь со снегом и около +1 градуса прогнозируют в Аше. Ветер юго-западный до пяти метров в секунду.

В целом в Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +4 до +9 градусов. Облачно с прояснением, дожди. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.