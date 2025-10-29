Дождь доберется до Челябинска 29 октября

Осадки будут слабыми

Сегодня, 29 октября, в ряде районов Челябинской области ожидаются дожди. Осадки не обойдут стороной и столицу Южного Урала. Несмотря на хмурое небо, воздух в регионе прогреется до +13°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают +9…+11°C и слабый дождь. Ветер южный, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске тоже не обойдется без осадков. Максимальная температура — +9°C.

В Миассе и Златоусте пасмурно, но без дождя. В температурном плане — без изменений. Ветер южного направления, слабый.

В Карталах небольшой дождь ожидается на протяжении всего дня с перерывами. Потеплеет до +10°C. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Троицке и Южноуральске осадки ожидаются утром и ночью. Столбики термометров также достигнут +10°C.

В Бакале — дождь и 8°C тепла.

В целом в регионе будет от +8 до +13°C. Облачно с прояснениями, местами дожди, в том числе переохлажденные. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду с усилением до 12 метров в секунду.