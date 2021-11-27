Достопримечательности Челябинской области стали призерами конкурса от National Geographic

Популярный журнал подвел итоги проекта «Сокровища России»

Достопримечательности Челябинской области оказались в числе призеров конкурса «Сокровища России» от журнала National Geographic Traveler. Итоги проекта подвели 26 ноября, сообщается на сайте издания.

Так, магнитогорский монумент «Тыл — фронту» занял второе место в номинации «Культурно-исторический объект», а тропа «На Большую Каменную реку», которая «течет» в национальном парке «Таганай» — третье место в номинации «Туристическая тропа».

Всего в 10 номинациях определили по пять победителей. Челябинская область была заявлена в семи номинациях.

«„Сокровища России“ — это онлайн-голосование журнала National Geographic Traveler, посвященное туристическим возможностям нашей страны. Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах. Проект стартовал 1 июля и завершился 31 октября: на протяжении четырех месяцев пользователи Nat-geo.ru отдавали свои голоса за достопримечательности, популярные места и объекты в различных регионах России в 10 номинациях. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятерку лучших»,— рассказали организаторы.

Напомним, цель проекта — определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты России, а также открыть новые точки на туристической карте нашей страны.