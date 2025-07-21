Достижения студентов Челябинской области отметили на всероссийском уровне

Пятеро активистов из двух южноуральских вузов получили приглашение на всероссийский выпускной

Шестьсот выпускников вузов, которые внесли вклад в развитие университетской среды, собрал в Москве всероссийский праздник «Твой выпускной». В том числе на него были приглашены пять южноуральских студентов, которые ярко проявили себя во время учебы, сообщает АНО «Россия — страна возможностей».

В торжественной обстановке 26 выдающихся выпускников, которые окончили вузы с абсолютным отличием и достигли высоких результатов в научной, общественной, творческой, спортивной деятельности и медиасфере, а также выпускники, которые за время обучения создали семью и вместе развивали социально-важные проекты, были отмечены на главной сцене Национального центра «Россия».

От Челябинской области на праздник отправились активисты из двух вузов: ЮУрГУ и МГТУ, — победители всероссийских проектов и конкурсов, проявившие себя в учебе и реализации ключевых молодежных инициатив, имеющие активную позицию и внесшие вклад в развитие университетской среды. Это Ангелина Баева и Максим Баев (МГТУ им. Г. И. Носова), а также Анастасия Сигитова, Федор Бородин и Анна Бражко (ЮУрГУ).

В 2025 году «Твой выпускной» прошел в формате марафона с образовательными и культурными блоками онлайн и офлайн под девизом «Будем на связи», который символизирует преемственность поколений, сохранение связей с университетским сообществом и уверенное движение вперед.

Организаторами мероприятия выступили министерство науки и высшего образования РФ, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Росмолодежь, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», при поддержке Российского общества «Знание», Национального центра «Россия» и Движения Первых.