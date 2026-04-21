Досрочный период сдачи ГИА стартовал у девятиклассников в Челябинской области

В первый день выпускники напишут экзамен по математике

Сегодня, 21 апреля, в Челябинской области стартует досрочный период сдачи госэкзаменов у девятиклассников, которые по уважительным причинам не смогут пройти итоговую аттестацию в основной период. Выпускникам предстоит написать работы по четырем предметам, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования.

«К ГИА допускаются школьники и экстерны, имеющие по всем учебным предметам за 9-й класс отметки не ниже удовлетворительных, а также зачет за итоговое собеседование по русскому языку»,— напомнили в ЧИРО.

Досрочный период ГИА начнется с экзамена по математике. В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) его сдадут 15 выпускников, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — три человека.

24 апреля выпускники сдадут экзамен по русскому языку — второму обязательному предмету. После школьники напишут работы по двум предметам, которые они выбрали. В этом году лидируют информатика и география.

Досрочный период ГИА продлится до 18 мая включительно.