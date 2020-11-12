Дорожный сезон завершается в Челябинске

В городе ремонтируют тротуар на улице Молодогвардейцев.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги — 2020» завершается в Челябинске. Сейчас в городе ремонтируют тротуары с нечетной стороны улицы Молодогвардейцев. Объект, который будет отвечать всем необходимым требованиям, появится на участке от проспекта Победы до Братьев Кашириных.



Подготовкой участка сейчас занимается компания «ДорстройГрупп». Для этого используют уже зарекомендовавшую себя технологию применения специальных добавок. Они позволят осуществлять работы при температуре до минус десяти градусов. Такой же способ применяли на улице Труда при благоустройстве центральной части Челябинска.

«Особенностью реализации нацпроекта БКАД в 2020 году является применение комплексного подхода к выполнению ремонтных мероприятий на объектах улично-дорожной сети города: осуществляется не только ремонт верхнего изношенного слоя асфальтобетонного покрытия проездной части, но и производится замена бортового камня, понижение бордюрного ограждения для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда, в том числе маломобильных групп населения, ремонт пешеходных тротуаров. Кроме того, предусмотрено устройство пандусов с применением тактильной плитки»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, согласно новому ГОСТу, чтобы создать безбарьерное пространство перед пешеходным переходом, необходимо предусмотреть понижение бордюрного камня от 0 до 1,5 сантиметра. Так, на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев укладка тактильной плитки уже завершена.