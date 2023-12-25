Дорожные службы Челябинска перед Новым годом перевели на усиленный режим работы

Областному центру обещают снежную неделю

До конца текущей недели, а также в первых числах января в Челябинске ожидаются обильные снегопады. Для беспрепятственного передвижения горожан в предпраздничные и праздничные дни, а также для нормальной работы общественного транспорта дорожные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сегодня, 25 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным городского комитета дорожного хозяйства и транспорта, сегодня, 25 декабря, очисткой улиц занимаются 231 единица техники и 566 дорожных рабочих. За минувшую ночь на снеговой полигон с дорог было вывезено более 9,5 тыс. кубометров снега.

По словам главы города Натальи Котовой, в понедельник в Челябинске прогнозируют мокрый снег и снег с дождем, метель и гололедицу. Почти ежедневные снегопады ожидаются всю неделю, а также с 1 по 3 января. В связи с этим глава города поручила Кзензову настроить на интенсивную работу подрядчиков и управляющие компании, обращая особое внимание на парковочные карманы, остановки и внутридворовые проезды.

«Также надо посмотреть сейчас, где еще можно вывезти кучи, где есть такая возможность, пока нет обильного снегопада», — добавила Наталья Котова.