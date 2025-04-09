Дорожные ремонты в Челябинской области начнутся раньше обычного

Также обновят дорожные знаки

Дорожные ремонты на Южном Урале начнутся раньше обычного, сообщили на областном совещании губернатора Алексея Текслера с главами муниципалитетов.

Глава региона поручил ускорить процессы и усилить контроль за качеством ремонта, уборкой придорожной территории и обновлением дорожных знаков.

«Думаю, в этом году будет возможность эти работы начать раньше обычного времени. Хочу сказать, что в правительство региона, ко мне лично, в инцидент-менеджмент поступает значительное количество обращений по дорогам», — отметил губернатор.

Помимо этого, глава региона напомнил о том, что 21 апреля в Челябинской области стартует ежегодное голосование за объекты благоустройства.

«В прошлом году в области с помощью волонтеров проголосовали 537 тысяч человек. Сейчас поступило 1767 заявок от потенциальных волонтеров. Прошу глав подключиться, предусмотреть для волонтеров поощрения на своем уровне. В интересах каждого муниципалитета вовлечь в голосование как можно больше жителей. Это напрямую влияет на принятие решений по программе», — подытожил Алексей Текслер.