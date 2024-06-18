Дорожные камеры на Южном Урале настроят на распознавание грузовиков-нарушителей

Они будут фиксировать движение фур в зоне действия знака 3.4

У дорожных камер в Челябинской области расширят функционал. С их помощью будут штрафовать водителей грузовых авто, которые игнорируют знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, возможность использования технических средств видеофиксации нарушений правил проезда грузовых автомобилей пока еще только внедряется.

«Это делается в целях профилактики данного вида нарушений, а также для предупреждения заторовых ситуаций, создания комфортных и экологичных условий, а также сохранности дорожного полотна», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что с основными производителями установленных на территории области камер уже обсудили доработку их функционала. В частности, камеры должны будут распознавать грузовые авто с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с массой более той, что указана на знаке, а также трактора и самоходные машины.

Применять камеры с расширенным функционалом планируется на территории региона, в том числе в областном центре.

За совершение данного правонарушения предусмотрен административный штраф 500 рублей.



Добавим, знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, эмблему организаций федеральной почтовой связи, надпись «Почта России» или белую продольную полосу на синем фоне, эмблему организации специальной почтовой связи, надпись «Спецсвязь», а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.