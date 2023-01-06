Дорожников Челябинска перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

В областном центре ждут прихода метелей и морозов

В субботу, 7 января, в Челябинске ожидаются похолодание, метели и снежные заносы. В связи с этим дорожные подрядчики переходят на усиленный режим работы, сообщили сегодня, 6 января, в городском комитете дорожного хозяйства.

По данным КДХ, на улицах областного центра сегодня работает 282 единицы техники и 429 дорожных рабочих.

«Обеспечен полный спектр снегоуборочных работ, усилен вывоз снега на полигон. За минувшие сутки снегосвалка приняла почти 23 тыс. кубометров снега», — отметили в комитете.

Завтра при необходимости дорожники будут обрабатывать реагентами опасные участки дорог: спуски, подъемы, мосты и перекрестки.