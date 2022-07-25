Дорожники рассказали о ходе капремонта улицы Дарвина в Челябинске

Работы завершат в 2023 году

В Челябинске продолжается капремонт автодороги по улице Дарвина на участке от Блюхера до Троицкого тракта. Сегодня ведутся работы по устройству кабельной канализации, тротуаров и проездов, а также по монтажу освещения. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

По данным дорожников, устройством кабельной канализации занимаются 10 человек, работает экскаватор. Рабочие готовят траншею и основание под трубы. После монтажа коммуникаций участок закроют песком и землей.

Восемь человек и одна единица техники задействованы на обустройстве наружного освещения.

Кроме того, 12 рабочих и пять машин спецтехники занимаются установкой бортовых камней и обустройством верхнего слоя тротуара.

Напомним, подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп» приступил к капитальному ремонту улицы Дарвина в феврале 2022 года. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта организуют четыре полосы движения транспорта. С обеих сторон обустроят тротуары, а также дорожки для пешеходов. Их ширина составит от 2 до 3 метров, а на остановках уложат тактильную плитку для маломобильных горожан. Также проектом предусмотрены парковочные места для инвалидов и устройство островков безопасности в зонах пешеходных переходов.

После завершения ремонтных работ высадят 132 лиственницы и кизильник, обустроят газоны и организуют цветники.

Согласно документации, ремонт должны провести до 20 октября 2023 года.