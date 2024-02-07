Дорожники предупредили о заторах на трассе М-5 в Челябинской области

Участок автодороги закрыли в соседнем регионе из-за непогоды

Непогода бушует сегодня, 7 февраля, не только в Челябинской области, но и в Башкирии. В соседнем регионе осадки сильнее, в связи с этим с 8 утра там закрыто движение на участке трассы М-5 для автобусов, такси и большегрузов. В Челябинской области из-за ограничений могут образоваться заторы. Об этом предупредили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

«С 08:00 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке трассы М-5 „Урал“ с 1194 по 1370 километр. Об открытии будет сообщено дополнительно»,— уточнили в управлении.

По данным Упрдора, в Башкирии сейчас сильный снег, низовая метель и очень плохая видимость.

В Челябинской области ограничения пока не введены, однако автомобилистам настоятельно рекомендуют не отправляться в дальние поездки по региональным и федеральным трассам из-за обильных осадков и сильного ветра.