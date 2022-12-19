Дорожники предупредили о сильном гололеде в Челябинской области на 20 декабря

Подрядчикам предписали усилить обработку дорог реагентами

В связи с ожидаемым 20 декабря резким похолоданием подрядчикам Миндортранса Челябинской области предписано усилить обработку региональных дорог противогололедными материалами. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе министерства.

«Завтра, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе значительно понизится, ожидается сильный гололед на дорогах. В связи с этим подрядным организациям выдано предписание усилить обработку проезжей части региональных дорог, а также осуществлять патрульный контроль за состоянием проезда», — говорится в сообщении Миндортранса.

Наблюдение за условиями на дорогах также ведется с помощью автоматической системы метеообеспечения дорожной деятельности (АСМО). Система включает 32 поста, установленные в муниципалитетах. Данные, которые фиксируются программой, — это температура воздуха, состояние дорожного полотна, скорость и направление ветра.

В Миндортрансе добавили, что в настоящее время на региональных автодорогах работают 168 единиц техники. В ночное время работа будет продолжаться.