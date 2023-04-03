Дорожники перекроют трассу М‑5 в Челябинской области из-за взрывных работ

Ограничения вводят в Ашинском районе

Автолюбителям в грядущий четверг, 6 апреля, временно придется объезжать участок трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», в рамках реконструкции магистрали специалисты будут проводить буровзрывные работы на участке с 1566-го по 1576-й километр. Речь идет об Ашинском районе, а именно о местности возле поселков Новозаречный и Сухая Атя.

«Вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 10:00 до 13:00 6 апреля 2023 года», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Легковой и маршрутный транспорт на это время пустят в обход через Сим, Миньяр и Ашу. Что касается большегрузов, то на время проведения работ их проезд будет полностью запрещен. Водителям советуют принять во внимание измененную схему организации дорожного движения и учесть это ограничение во время планирования своего маршрута.





Отметим, что в конце прошлого года федеральный центр выделил порядка 7,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию трассы М-5 в нашем регионе. На эти деньги расширят проезжую часть автодороги на участках под Ашой и в районе Сима, а работы завершат в 2024 году. Что касается планов этого года, то дорожники обновят 80 километров М-5 в обоих направлениях (между Челябинском и Чебаркулем).