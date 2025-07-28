Дорожники опережающими темпами ремонтируют трассу между Челябинском и Екатеринбургом

Рабочие устраняют колейность

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом идет ремонт. Дорожники приводят в нормативное состояние более 32 километров полотна. Работа идет опережающими темпами, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Ремонт развернули на участках автодороги от Челябинска до Долгодеревенского и от этого села до поворота на Чишмы.

Большой поток автотранспорта привел к появлению на трассе колейности. Для устранения этой проблемы нужна полноценная замена слоев покрытия. По данным управления автодорог, отфрезеровано уже 60% дорожного покрытия, уложено почти 30% нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, 20% асфальтобетонного слоя на участках общей протяженностью 12,4 километра.

«В связи с производством работ водителей ждут временные ограничения движения по одной полосе на ряде участков трассы. Но обновленная дорога, комфортная и безопасная, уверен, того стоит»,— отметил начальник отдела капитального строительства Упрдор «Южный Урал» Андрей Хмелев.

Контрактом предусмотрено окончание ремонта в октябре 2026 года. Но оптимизация процессов позволит досрочно завершить работы — уже в текущем году.