Дорожники начали подготовку к паводковому сезону в Челябинской области

На федеральных трассах определены основные болевые точки, наиболее подверженные подтоплению

Дорожники Упрдор «Южный Урал» начали готовить федеральные трассы Челябинской области к весеннему паводку, сообщает пресс-служба управления.

В регионе сформирована специальная комиссия, актуализированы запасы необходимых материалов и техники для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Специалисты уже определили болевые точки — наиболее уязвимые к подтоплению участки дорог, там подготовительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод начнутся уже в феврале.

Так, в зоне повышенного внимания находятся трасса М‑5 «Урал» в Златоустовском, Катав-Ивановском и Миасском округах; Подъезд к Екатеринбургу в Сосновском и Каслинском округах; трасса А‑310 на территории Копейского, Коркинского и Увельского округов.

Контроль за обстановкой на трассах ведется круглосуточно, 30 метеостанций и 91 дорожная камера в режиме онлайн передают данные о погодных условиях и состоянии дорожного полотна. Оперативная информация позволит дорожным службам своевременно доводить до подрядчиков точные прогнозы по срокам и интенсивности паводка для эффективной организации работ.

Добавим, вместе с дежурно-диспетчерской службой в ближайшее время будет отработан алгоритм информирования населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.