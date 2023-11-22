Дорожники Челябинской области вывели дополнительную спецтехнику на борьбу с гололедом

Из-за сильного ледяного дождя закрыли движение рейсовых автобусов

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рассказали о принятых мерах по борьбе с гололедом. Сегодня, 22 ноября, на юге региона прошел ледяной дождь. Все утра — здесь. А пока дорожники привлекли дополнительные бригады на обработку проезжей части.

В диспетчерской службы Миндортранса сообщили, что в Агаповском, Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском, Пластовском, Увельском районах образовалась сильная наледь на дорогах. Виной всему циклон, который принес мокрый снег и ледяной дождь. Сейчас непогода движется на Челябинск.

«Для очистки покрытия и обработки противогололедными материалами на региональных дорогах Челябинской области по данным на 11.00 работали 154 единицы дорожной техники. Подрядчиками привлекается дополнительная техника для устранения последствий непогоды», — пояснили в Миндортрансе.

Пока ГИБДД Магнитогорска сообщает о росте числа ДТП. Из города металлургов прекращена продажа билетов на рейсовые автобусы по направлению в Челябинск и обратно, а из Челябинска — в Троицк и обратно.

Все ведомства просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. Полиция сообщила о закрытии трасс для большегрузов и пассажирского транспорта на автодорогах Москва — Челябинск, Челябинск — Троицк и Челябинск —Новосибирск.