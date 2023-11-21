Дорожники Челябинской области будут проходить повышение квалификации в ЮУрГУ

Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» совместно с Южно-Уральским государственным университетом разрабатывает программу повышения квалификации для работников дорожного строительства. Также ведомство реализует проект по целевому обучению студентов с последующим трудоустройством. Об этом руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев сообщил на встрече со студентами Челябинского автотранспортного техникума, сообщает пресс-служба управления.

Заняться вопросами образования федерального заказчика заставила острая нужда отрасли в специалистах.

«Кадровый голод в отрасли — одна из ключевых проблем и одновременно возможность для вас, мои юные коллеги, заявить о себе и получить профессию, которая не просто интересна — которая вас прокормит всегда»,— обратился к молодежи Муравьев.

Также он рассказал учащимся о программах наставничества и поддержке стройотрядовского движения.

На 2024 год региональное управление «Росавтодора», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства Челябинска запланировали масштабную кампанию для школьников и абитуриентов для популяризации автодорожного образования.