Дорожники Челябинска рассказали, когда заменят погибшие деревья на улицах города

Работы пройдут по гостевым маршрутам, включая дорогу в аэропорт

В Челябинске неприжившиеся тополя по Бродокалмакскому тракту и улице Академика Королева восстановят до середины июня. Кроме того, на этой неделе начнутся работы по спилу сухих деревьев на гостевых маршрутах. Об этом 30 мая на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На прошлой неделе мы завершили мониторинг по всем контрактам, начиная с 2020 года. Что касается Бродокалмакского тракта и улицы Академика Королева, то до середины июня подрядчик обязался восстановить там все неприжившиеся тополя. Эта задача остается на контроле», — доложил он.

Что касается работы по замене и восстановлению сухих крупномеров на гостевых маршрутах и основных улицах Челябинска, то, по словам Андрея Ксензова, на этой неделе сотрудники МБУ «Геоцентр» приступят к их спилу и восстановлению. По его словам, заменить предстоит порядка 250—300 деревьев.

Мэр города Наталья Котова поручила провести обследование всех неприжившихся деревьев и только после этого принимать решение о том, спиливать сухие крупномеры или подкармливать.

Напомним, деревья вдоль дороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт ООО СК «Стройком» высадило осенью 2020 года. В октябре 2021 года комитет дорожного хозяйства потребовал от подрядчика заменить погибшие саженцы в рамках гарантийных обязательств. Но требования подрядчик проигнорировал. Тогда мэрия подала иск в суд, но 26 мая в комитете дорожного хозяйства сообщили, что достигнуто досудебное соглашение.