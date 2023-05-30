Дорогу в центре Челябинска сдадут на год раньше срока

Рабочие полностью меняют асфальт и укладывают первые слои покрытия

В областном центре работы на улицах в рамках проекта «Дорожный рывок» находятся в самом разгаре. Журналисты ИА «Первое областное» побывали на двух знаковых объектах этого дорожного сезона. Речь идет об участке проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной и об улице Агалакова, где местные жители давно ждут асфальта. О технологиях и о том, как удастся завершить объект на год раньше, — в материале Первого областного информагентства.

Из грунта в асфальт

На участке улицы Агалакова от Гагарина до Гранитной второй год выполняется реконструкция дороги. Раньше тут была разбитая проселочная проезжая часть, которая скорее напоминала грунтовку в каком-нибудь отдаленном селе. Работы могли начаться и раньше, если бы не история с затягиванием выполнения работ по проектированию. Бумажные дела застопорили выход техники на объект. После резкой реакции главы региона Алексея Текслера работы все же стартовали.

«Протяженность ремонта составляет 1622 метра, а общая площадь нового покрытия — более 15 тысяч квадратных метров. На участке завершено устройство асфальтобетонного покрытия, сделаны тротуары и обустроена линия электроосвещения. Подрядчик выполняет работы в графике, срок сдачи объекта — октябрь 2023 года. Надеемся, что подрядная организация выполнит все в срок, а может быть, и раньше», — заявил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Сложности заключались в том, что дорожники были связаны переустройством инженерных сетей, которые проходят под дорогой: теплотрассы, водопровод, электросети и газопровод. По сути, в прошлом году занимались переносом коммуникаций. Впрочем, и сейчас чуть дальше отремонтированного участка видна тяжелая техника. Там, как сообщил гендиректор подрядной организации ООО «Капиталстрой» Игорь Казанцев, «УСТЭК-Челябинск» проводит реконструкцию теплотрассы диаметром 800 мм. После того как коммунальщики покинут это место, дорожники приступят к своей части работ. Пока же реконструкция ведется параллельно с коммунальными работами.

То, как сейчас выглядит отремонтированный участок улицы, разительно отличается от той разбитой грунтовки, которая была весной прошлого года. Движение по небольшому отрезку уже открыли, и по трафику, проходящему там, видно, как востребована эта дорога у местных жителей. Кстати, здесь реализована концепция «чистого неба»: все провода и коммуникации, в том числе питающие современное освещение, находятся под землей. Крышки люков для доступа к сетям остались, хотя специалисты здесь применили «плавающие» люки, находящиеся на одном уровне с асфальтом. Рядом оформлен вход в парк «Плодушка»: асфальт на тротуаре вывели в один уровень с плиткой, уложенной на территории монастырской заимки. Кстати, вдоль газона на Агалакова появится более двух сотен деревьев.

Логическим завершением дорожных работ в этой части Ленинского района также станет реконструкция улицы Гранитной от Дзержинского до Копейского шоссе. Обе эти дороги ведут в жилой микрорайон, где много лет отсутствовала дорожная и пешеходная инфраструктура.

«Одежда» для дороги

Еще один участок, который на протяжении многих лет вызывал вопросы у автомобилистов, находится на проспекте Ленина. На центральной городской улице от Героев Танкограда до Линейной рабочие полностью меняют основание будущей дороги, а затем в три слоя укладывают асфальт, чтобы нового покрытия хватило надолго. Главная фишка этих работ — их завершат на целый год раньше. Контракт предусматривает, что подрядчик (тот же «Капиталстрой») закончит этот участок только к зиме 2024 года, но благодаря механизму опережающего финансирования участок приведут в порядок уже в этом году.

«Здесь на протяжении многих лет асфальт укладывали слоями прямо на старую брусчатку, из-за чего образовывались колеи. Мы убираем это покрытие и полностью обустраиваем новый слой дорожной одежды, чтобы избежать колейности», — кратко заметил руководитель подрядной организации Игорь Казанцев.

После обустройства «одежды» дорожники укладывают два больших слоя асфальтобетона. Поскольку трафик здесь довольно большой, то после двух слоев асфальта наносят временную разметку и открывают движение по небольшому участку. Когда весь «слоеный пирог» будет на своем месте, рабочие примутся укладывать третий, финальный слой покрытия. Работы предстоит провести на участке протяженностью почти в полтора километра: нужно не только заменить покрытие, но и построить ливневку, сделать два островка безопасности, парковки, карманы для общественного транспорта. Старое разворотное кольцо для троллейбусов, расположенное у проходной ЧТЗ, тоже приведут в порядок.

Отдельного упоминания заслуживает новый тротуар, отдаленный от проезжей части на несколько метров. Старая пешеходная дорожка уже «отжила» свое, поэтому ее снесут. Здесь укладывают покрытие из крупноформатной плитки, чтобы было удобно не только ходить, но и ездить на велосипедах или самокатах. Для пешеходов сделают отдельное освещение, построенное на опорах средней высоты, так как их более высокие собратья здесь просто не нужны. Озеленение тоже входит в планы обновления этого участка проспекта Ленина. Однозначно можно сказать, что горожанам стоит потерпеть неудобства, ведь результат работ точно того стоит.

«В рамках проекта „Дорожный рывок“ планируется обустроить 850 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Для Челябинска это очень большая цифра, поэтому надеюсь, что горожане смогут увидеть результаты работ на своих улицах. Фактически в каждом районе города осуществляется строительство, ремонт, реконструкция объектов, поэтому все будет очень заметно к концу дорожного сезона», — отметил новый руководитель КДХ Челябинска.