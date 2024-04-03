Дорогу в поселке под Челябинском отремонтируют осенью

Пенсионер от имени всех жителей попросил помочь с реконструкцией участка Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в региональной приемной президента России. На нем его попросили помочь с ремонтом дороги в одном из поселков.



«Пенсионер Валерий Меньщиков из поселка Полевого Сосновского района от лица всех жителей обратился к главе региона с просьбой отремонтировать участок дороги от поселка в сторону Троицка», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области уже подготовило проект и заключило контракт по ремонту этого участка, уточнил глава ведомства Алексей Нечаев.

«Помимо этого, в рамках выделенной субсидии проведут ремонт двух улиц в поселке, где располагаются значимые соцобъекты, в том числе новый ФАП», — добавили в пресс-службе.

По словам Алексея Текслера, в Челябинской области ежегодно строится и ремонтируется большой объем дорог — около 800—900 километров дорог. В предыдущие годы объемы были недостаточными.