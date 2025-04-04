Дорогу в Чурилово капитально отремонтируют в 2025 году

Работы планируется завершить к концу июня

Дорогу, ведущую в челябинский микрорайон Чурилово, оперативно отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщил мэр Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

Состояние дороги по улице Линейной — больная точка для жителей микрорайона. Горожане ежедневно пишут жалобы в городские инстанции. Сегодня, 4 апреля, глава Челябинска Алексей Лошкин выехал на место, чтобы оценить реальную ситуацию.

«Каждый день, выезжая на работу и возвращаясь домой, люди вынуждены стоять в пробках из-за состояния покрытия. Недовольство копится, напряжение растет. Ямочный ремонт, когда латаются дыры, здесь не поможет. Поэтому принял решение провести в этом году ремонт улицы Линейной в имеющихся границах с полной заменой верхнего слоя покрытия», — сообщил глава города.

Торги объявят в ближайшее время, чтобы начать работы в мае. Завершить ремонт планируется оперативно — до конца июня.

«Параллельно продолжим заниматься и проектом полной реконструкции улицы Линейной. Нынешний ремонт этому никак не помешает: мы сможем приступить к выносу сетей, которых здесь огромное количество, чтобы подготовить объект к полноценной реконструкции», — добавил Алексей Лошкин.