Дорогу в Агаповском районе испортили большегрузы

Решается вопрос об установке пункта весового контроля

Комиссия во главе с заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Павлом Перебатовым осмотрела автодорогу Агаповка — Магнитный — Субутак, на состояние которой жаловались жители Агаповского района. Выяснилось, что причиной многочисленных повреждений стали нарушения правил перевозки тяжелых грузов, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«В ходе проверки были остановлены тяжеловесные транспортные средства. В частности, фура, перевозящая 47 тонн груза, общей массой 69 тонн, что является грубым нарушением. Напомним, в настоящее время в области действуют ограничения движения с нагрузкой на ось более 6 тонн»,— сообщили в ведомстве.

По итогам проверки руководителям предприятий горнодобывающей отрасли, которые также присутствовали на месте, выдано предупреждение работать строго в весовом нормативе. Также решается вопрос об установке на дороге пункта весового контроля.

Кроме того, комиссией поручено выполнить необходимые работы по содержанию дороги, а также разработать проект ее капитального ремонта.