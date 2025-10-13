Дорогу на улице Клайна в Челябинске построят в 2026 году

Собственник земельного участка наконец согласился передать его городу, что позволит начать долгожданное строительство в микрорайоне Парковом



В Челябинске наметился прогресс в решении многолетней проблемы с дорогой по улице Клайна в микрорайоне Парковом. Ключевое препятствие для начала строительства — спорный земельный участок, принадлежащий организации, — наконец устранят. Собственник выразил готовность передать землю муниципалитету.

Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев, 24 октября состоится общее собрание учредителей организации, где будет принято официальное решение о передаче участка.

«КДХ уже разработал проект по строительству данной улицы. Стройку начать не успеем, но поставим улицу в план на 2026 год, и она будет построена в первоочередном порядке», — заверил Дмитрий Агеев.

Глава города Алексей Лошкин поручил проработать возможность ускорения процесса.

Проблема с дорогой на улице Клайна длится более пяти лет. Несмотря на то что многоэтажные дома в Парковом были сданы в 20192020 годах, жители до сих пор вынуждены пользоваться грунтовой дорогой с множеством ям. Весной 2024 года началась разработка проекта реконструкции улицы, который включает не только дорожное полотно, но и озеленение, освещение и ливневую канализацию. Однако реализация проекта была заблокирована из-за споров вокруг земельного участка сельскохозяйственного назначения, необходимого для проведения работ.

Теперь, после передачи земли в муниципальную собственность, долгожданное строительство сможет начаться в плановом порядке.