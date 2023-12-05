Дорогу между Челябинском и Южноуральском планируют расширить до четырех полос

На региональном участке трассы отремонтировано 50 километров полотна

Сегодня, 5 декабря, губернатор региона Алексей Текслер во время прямой линии ответил на вопрос жителя Магнитогорска по поводу реконструкции дороги от Челябинска.

«Что касается участка между Челябинском и Южноуральском — это дорога федеральная. Веду работу, чтобы расширить ее до четырех полос, работаем с Росавтодором, с федеральным министерством транспорта, чтобы было финансирование для расширения этой дороги. На федеральном участке от Южноуральска до Магнитогорска отремонтировано 50 километров участков. Есть планы продолжить», — прокомментировал Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил о расширении автомобильного пункта пропуска у границы с Казахстаном «Бугристое».

На трассе М-5 «Урал» под Симом дорожники преодолели символический рубеж, выполнив половину всех запланированных работ по реконструкции участка федеральной автомагистрали. Впереди — самое интересное и сложное: строительство объездной дороги и переброска через долину реки Сим эстакады длиной более километра.