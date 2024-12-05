Дорогу и газопровод построят в Катав‑Ивановском районе

Решение давней проблемы сдвинулось после обращения жителей на прямую линию с губернатором

В декабре 2023 года к губернатору обратились жители деревни Первуха, села Меседа, села Тюлюк Катав-Ивановского района. Они попросили помочь в газификации сел и деревень, сообщает журналист ИА «Первое областное». Так как дома, расположенные среди национальных парков и рекреационных зон, топятся дровами.

Алексей Текслер отметил, что решение по газификации этих населенных пунктов есть. Кроме того, в территории построят дорогу — это сложный проект, но его решение постепенно продвигается.

«На дорогу у нас заключен контракт, отыграли аукцион. Весной подрядчик начинает работу. Сначала была цена 2,1 миллиарда рублей, ее снизили на 500 миллионов. По газу в ноябре 2024 года заключили контракт с подрядчиком на проектирование газификации. Проект сложный, там парки, леса, горы, реки. По контракту проект на 54 километра газопровода должен быть сделан к 1 июня 2026 года», — отметил Дмитрий Разин, глава Месединского сельского поселения Катав-Ивановского района.

Есть еще хорошие новости для жителей деревни Первуха, села Меседа, села Тюлюк. У них будет устойчивая связь. Там построили сотовую вышку, до Нового года ее должны включить.