Дорогу Челябинск — Троицк 18 октября перекроют на три часа

Возле Южноуральска будут менять светофоры

В Челябинской области вечером 18 октября и ночью 19 октября дорожники будут устанавливать новые светофоры на пересечении федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк с улицами города Южноуральска. На время работ движение по этим дорогам перекроют во всех направлениях, сообщили в пресс-службе регионального управления Росавтодора.

Суммарная длительность ограничения составит три часа. Сначала с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30 18 октября будет закрыт перекресток транзитной дороги с улицей Спортивной. Тот же перекресток снова закроют в ночь с 00:00 до 00:30 и с 01:00 до 01:30. Затем дорожники переместятся на перекресток с улицей Мира. Его дважды закроют с 02:00 до 02:30 и с 03:00 до 03:30.

В Росавтодоре уточнили, что на указанных перекрестках уже существуют светофоры, но они находятся на балансе Южноуральска, не справляются с трафиком и не соответствуют ГОСТам для федеральных трасс. Новые приборы более современные: с дистанционно изменяемыми фазами и дублирующей подсветкой на опорах.