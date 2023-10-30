Дорогу Челябинск — Екатеринбург перекроют почти на час для установки надземного перехода

Движение остановят вечером 1 ноября

В Челябинской области вечером 1 ноября дорожники перекроют федеральную трассу на Екатеринбург для установки модульного пешеходного перехода у поворота к деревне Большое Таскино. Движение остановят на 40 минут — с 23:00 до 23:40, предупредили в пресс-службе регионального управления Роставтодора.

Установка безопасной переправы будет продолжаться почти три часа. Перед закрытием движения, с 22:00 до 23:00, на участке работ ограничат скорость движения автотранспорта. Ограничение также продолжит действовать после открытия трассы — с 23:40 до 00:40.

Водителям рекомендуется планировать поездки с учетом указанных ограничений.