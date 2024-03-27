Дорогу Челябинск — Екатеринбург обеспечат связью LTE

В 2024 году начнутся работы по поручению губернатора

В Челябинской области продолжается строительство сетей связи и улучшения качества сигнала. В 2024 году в 33 поселка региона проведут интернет и связь, строительство сетей уже началось в 10 населенных пунктах. Кроме того, на участке дороги Челябинск — Екатеринбург планируется улучшить связь до стандарта LTE. Планы на 2024 год и итоги года ушедшего обсудили депутаты ЗСО с представителями Минцифры региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

По словам министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова, мобильной связью обеспечено 98,5% населения. В 204 населенных пунктах региона нет связи, кроме таксофона. В этих поселках живут 14,8 тысячи южноуральцев, или 0,4% от общей численности населения области.

В прошлом году инфраструктуру сотовой связи построили в 16 населенных пунктах с 3,3 тысячи жителей. Еще в 68 поселках построены станции связи стандартов 2 и 4G.

В 2024 году включено 33 населенных пункта, в 10 из них оператор уже приступил к строительству сетей связи.

По поручению губернатора прорабатывается вопрос покрытия связью стандарта LTE участка автодороги Челябинск — Екатеринбург. Уже определены участки. В 2024 году по инициативе Алексея Текслера проект профинансируют.

«Комитет обратил особое внимание министерства на реализацию мер по развитию инфраструктуры связи в малонаселенных пунктах Челябинской области. Также, несмотря на проблемы с поставкой оборудования, необходимо продолжить проработку мероприятий по созданию телекоммуникационной инфраструктуры для покрытия сотовой связью федеральных автодорог, проходящих по территории Челябинской области», — отметил председатель комитета Олег Гербер.