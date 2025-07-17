Дорогие путевки в санатории и на базы Челябинской области разбирают первыми

Причем чем ближе заезд, тем выше цена

У пятизвездочных санаториев и баз отдыха в Челябинской области высокая загрузка и цена. А в эконом-сегменте жители региона еще могут забронировать места на август, об этом на пресс-конференции в редакции «Аиф-Челябинск» рассказали эксперты.

Член Ассоциации отельеров Челябинска, предприниматель Юрий Звонков советует планировать летний отдых заранее.

«Открою вам маленький секрет: практически все отели и базы отдыха в России работают по динамическому ценообразованию. Чем выше спрос и ближе дата заезда, тем цена будет выше. Если вы бронируете номер заранее, цена будет ниже», — говорит Юрий Звонков.

Гендиректор АНО «Центр проектного развития» Инна Хваткова рассказала, по каким причинам расрет стоимость номеров.

«Сейчас многие гостиницы расширили спектр услуг. Появились термокомнаты, развлечения, бани, сауны, которые тоже частично входят в стоимость номера», — замечает она.

Эксперты такжде советуют бронировать путевки напрямую. Зачастую агрегаторы закладывают свою стоимость как посредники.

Автор: Яна Копылова