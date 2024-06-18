Дороги, зарплаты и спецпрограммы для пенсионеров — Алексей Текслер дал поручения после визита в Кыштым

Губернатор подвел итоги поездки в округ и встречи с рабочими местного радиозавода

Производство и зарплаты в Челябинской области растут, дороги строятся — объемы в 2024 году беспрецедентные, транспортное обслуживание налаживается. Эти и другие животрепещущие темы затронули сотрудники кыштымского радиозавода в разговоре с губернатором Алексеем Текслером, который посетил округ с рабочей поездкой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Хотел поговорить о деятельности предприятии, о жизни, как она меняется. За последние пять лет много сделано, появились новые объекты в городе. Помню, первый раз приехал, была просьба завершить ледовый дворец. Рад, что быстро удалось это сделать. Но планов еще больше», — рассказал губернатор.

Он обратил внимание заводчан на необходимость регулярной диспансеризации:

«Все начинается с диагностики, первичных профосмотров, обращаю внимание руководства вместе с профсоюзами, что проводить их нужно регулярно, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии», — подчеркнул Алексей Текслер.

Рабочие интересовались мерами поддержки участников спецоперации — «в Челябинской области их много, они разноплановые: от единовременной выплаты до бесплатного питания для детей военнослужащих, каждая семья — на учете, охвачена заботой и вниманием»; поступил вопрос про качество железнодорожных переездов — «асфальта на них оставляет желать лучшего, уже дал министру транспорта Нечаеву проработать вопрос с РЖД»; жаловались на нехватку врачей — «вопрос привлечения кадров в здравоохранение решается, благодарим город, что приобретает жилье для медиков, обсуждаем взаимодействие с колледжами»...

Представители Совета ветеранов обратились к губернатору с вопросом, возможно ли в регионе внедрить программу, аналогичную «Пушкинской карте», но для пенсионеров. Или, например, создать программу оздоровительных профилактических мероприятий по типу программы «Московское долголетие». Говорят, что потребность в этом огромная.

Глава региона отметил, что сейчас в области как раз идет работа над перезагрузкой отделений дневного пребывания, их новым современным наполнением.

«Такие центры есть в 39 территориях, в том числе и в Кыштыме. И там большой набор мероприятий: есть социально-оздоровительные направления, и совместные досуговые мероприятия, встречи, занятия спортом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эту практику распространять на все наши муниципальные образования», — отметил глава региона.

Министр соцотношений Ирина Буторина добавила, что в настоящее время обсуждается возможность внедрить через эти центры социальный туризм.

«Это такая очень востребованная у нас услуга. Например, в горнозаводской зоне она активно развивается. И еще ряд услуг эту программу мы сейчас согласовываем, чтобы здесь оптимизировать. В 2024 году уже перезагрузим полностью отделение», — рассказала она.

Губернатор поручил внимательнее отнестись к просьбам самих пенсионеров:

«Общайтесь с людьми. Тема очень востребованная, причем она многоплановая: кому-то больше активности хочется, кому-то каких-то общих мероприятий, творческих историй, кому-то действительно хочется поездить по региону — и это понятно, у нас много что можно посмотреть. Направления разные, надо каждое из этих направлений учесть».

Еще одно поручение губернатора по итогам поездки — активнее работать по теме инициативного бюджетирования.

Подводя итоги визита, Алексей Текслер отметил, что за пять лет Кыштым очень изменился, сделал шаг вперед в своем развитии.

«Перемены заметны. И по дорогам, и по благоустройству, и в здравоохранении. Но и многое еще надо сделать. Это касается всего региона. Когда многие десятилетиями не делалось ничего, сложно за несколько лет все исправить. Тем не менее, мы активно движемся в этом направлении».