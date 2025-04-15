Дороги в Челябинской области закроют на просушку

Во избежание разрушения дорожного полотна на месяц запретят выезд большегрузов на трассы

С 17 апреля региональные дороги на Южном Урале закроют на просушку. В течение месяца в Челябинской области большегрузам будет запрещен выезд на трассы общего пользования регионального и межмуниципального значения, сообщает пресс-служба Миндортранса.

Временное ограничение связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением в весенний период. Данная мера направлена на обеспечение и сохранность безопасности дорожного движения и сохранение эксплуатационных качеств автодорог, говорят в ведомстве.

Сроки действия временного ограничения — с 17 апреля 2025 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Ежегодное ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, за исключением пассажирских автобусов, ТС, перевозящих продукты, животных, медикаменты, семена и удобрения, а также грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС.

Также ограничение не коснется мусоровозов, ТС грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящих топливо, и ТС федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

В исключительных случаях движение тяжеловесных транспортных средств в период ограничений допускается при наличии спецразрешения, которое будет выдавать Росдормониторинг.