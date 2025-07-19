Дороги в челябинском поселке Аэропорт-2 заасфальтируют раньше срока

Работы проинспектировал губернатор Алексей Текслер

В поселке Аэропорт-2 в Металлургическом районе Челябинска все проезды заасфальтируют раньше запланированного срока. Выполнить работы по плану должны были до конца августа, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Проезды асфальтируют по поручению губернатора Алексея Текслера. Местные жители — а в поселке 97 частных домов — нередко жаловались на плохое состояние проезда.

Большая часть дорог уже заасфальтирована, осталось совсем немного, доложил подрядчик Алексею Текслеру в ходе рабочего визита главы региона в поселок. Общая площадь обновленного дорожного полотна составит 15 тысяч квадратных метров. После завершения работ их качество проверит специальная комиссия.